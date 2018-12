Gilets jaunes : de plus en plus de radars vandalisés

Île-de-France, France

Incendiés, bâchés, taggés ou recouverts d'un gilet jaune, les radars sont pris pour cible. Depuis le début du mouvement des gilets jaunes, le vandalisme, déjà à l'oeuvre au moment du passage à 80 km/h, s'est intensifié. Ces dégradations se multiplient, reconnaît la délégation à la sécurité routière (DSR), qui refuse toutefois de donner des chiffres, par crainte de créer une surenchère.

Lors des affrontements à Paris samedi 1er décembre, les gilets jaunes, entre autres dégradations, s'en sont aussi pris aux radars. Des manifestants ont détruit la cabine installée avenue de la Grande Armée, ou encore le radar feu rouge de l'Avenue Foch, dans le 16e arrondissement.

Des dégradations qui coûtent cher

Ce vandalisme a un coût, y compris les dégradations les plus légères. Enlever un tag ou remplacer une vitre cassée coûte en moyenne 500 euros et nécessite une semaine de réparation. Pour changer une cabine détruite, il faut compter entre 60.000 et 80.000 euros selon le type de radars. Et en moyenne, un mois est nécessaire pour remplacer un appareil.

De fait, avec l'augmentation des dégradations, de nombreux radars sont inopérants, ce qui a un impact sur la sécurité routière, assure la DSR. "Par sa présence 24h sur 24, le radar sauve des vies en dissuadant les usagers de commettre des excès de vitesse."

Des amendes de 3.750 € à 75.000 €

La Sécurité routière rappelle que la dégradation de radar est un délit, passible d'une amende de 3.750 euros, assortie d'une peine de travaux d'intérêt général pour les dégradations légères. Pour une dégradation lourde, l'amende peut grimper de 30.000 à 75.000 euros en fonction des circonstances. Et à l'amende, s'ajoute la réparation des dommages.

Recouvrir un radar d'un sac poubelle ou d'un gilet jaune est aussi une infraction passible des mêmes peines, précise la Sécurité routière, car il s'agit d'une "tentative" de dégradation.