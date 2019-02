Gilets jaunes : déjà des rassemblements en Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle, France

Au 14e week-end de mobilisation des gilets jaunes, la préfecture de Meurthe-et-Moselle recense plusieurs rassemblements à des ronds-points en ce samedi 16 février alors qu'elle a interdit par arrêté les manifestations dans les zones commerciales.

Les principales manifestations sont relevées rue de Nancy à Frouard, rond-point de Brigachtal à Essey-lès-Nancy, rond-point des fonderies à Pont-à-Mousson, devant le château de Lunéville, rond-point d’Agincourt D322/D83, Pont les Deux Eaux/RD618 au niveau de Longuyon et rond-point Les Maragolles à Lexy.

Dès 9h, le Centre opérationnel départemental a été activé pour suivre l'évolution de ces rassemblements. "Aucun blocage, ni filtrage ne sera toléré", indique la préfecture dans un communiqué.

Selon le préfet Eric Freysselinard, "les commerces, notamment les petits commerces, ont énormément souffert en novembre, décembre. Il y a eu beaucoup de CDD annulés. Il est impératif que les gens aient le droit d'aller et venir et de faire leurs courses. Le droit de manifester est sacré dans notre pays. Mais le droit de manifester, ça veut dire un itinéraire qui est déposé en préfecture et qui est respecté. Ce n'est pas tout et n'importe quoi".