Gilets Jaunes : la démonstration de force à Avignon

Pour leur 5ème samedi de mobilisation, les Gilets Jaunes ont réalisé une démonstration de force à Avignon : des milliers de personnes ont défilé autour des remparts, le service d'ordre interne a été très efficace et on ne déplore aucun incident grave.

Avignon, France

Avignon respire ! La 5ème manifestation organisée par les Gilets Jaunes depuis le 17 novembre s'est bien déroulée. Combien étaient-ils exactement à défiler autour des remparts ce samedi après midi ? Sans doute plus de 3000 mais il est très difficile d'avancer un chiffre précis. Une certitude en revanche, la manifestation n'a donné lieu à aucune scène de violences urbaines telles qu'Avignon les avait connues précédemment. Il faut dire que la manifestation était officiellement déclarée en préfecture, qu'un parcours avait été déposé et qu'un service d'ordre interne avait été prévu. L'accès en centre ville ayant été interdit par le préfet, des Gilets Jaunes -des motards le plus souvent- se sont postés à chaque porte au passage des manifestants. Une seule fois, un groupe a forcé un barrage -porte de l'Oulle- contre l'avis des organisateurs.

"Macron démission, Macron démission..."

On retiendra également la grande détermination des Gilets Jaunes après 5 semaines de mobilisation ; ils réclament plus que jamais la démission du président Macron et l'organisation d'un Référendum d'Initiative Citoyenne. Un moment fort lors de cette journée transformée en marche blanche, la minute de silence observée par les manifestants sous le pont d'Avignon, en mémoire de Denis tué par une camionnette au carrefour de Bonpas dans la nuit de mercredi à jeudi. Comme prévu, la manifestation officielle s'est terminée vers 17 heures devant la préfecture Chabran où quelques incidents ont opposé les forces de l'ordre aux derniers manifestants encore présents à l'issue de la marche blanche.

Des milliers de Gilets Jaunes ont participé à cete marche blanche en mémoire de Denis © Radio France - Daniel Morin

La famille et les proches de Denis ouvraient la marche blanche en sa mémoire © Corbis - Daniel Morin

Image symbolique : le service d'ordre des manifestants et le cordon de CRS porte de la République © Radio France - Daniel Morin

15 h47 porte de l'Oulle : des manifestants forcent le barrage mis en place © Radio France - Daniel Morin