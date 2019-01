Gilets jaunes : des dégradations importantes sur le chantier du tram à Caen

Nouveau week-end de mobilisation des gilets jaunes. Des manifestations plus violentes que d'habitude en Normandie. Samedi après-midi, entre 200 et 300 gilets jaunes ont fait face aux forces de l'ordre pendant plusieurs heures sur l'avenue du 6 juin et la place de la résistance.

Caen, France

L'acte 8 des gilets jaunes avait débuté calmement samedi matin avec une marche pacifique dans les rues de Caen rassemblant environ 3000 manifestants. Dans l'après-midi, entre 200 et 300 gilets jaunes ont fait face aux forces de l'ordre sur l'avenue du 6 juin et la place de la résistance. La voie est en plein chantier, avec les travaux du tram. Les manifestants se sont servis des barrières pour monter des barricades. De nombreux échanges de projectiles et de gaz lacrymogènes ont eu lieu entre gilets jaunes et forces de l'ordres. Les pompiers sont intervenus à de multiples reprises.

Les #GiletsJaunes avancent vers les forces de l'ordre qui répliquent aussitôt #Caenpic.twitter.com/cmNFWObmsU — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) January 5, 2019

Plusieurs manifestants ont été interpellés, des vitrines ont été vandalisées. La préfecture du Calvados évoque des dégradations importantes sur le chantier du tram. Le maire de Caen Joël Bruneau va porter plainte. Le marché dominical sur le port est annulé.