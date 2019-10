"Gilets jaunes" : des figures du mouvement demandent un rendez-vous à Emmanuel Macron

Ils veulent dénoncer les "violences policières" et rappeler leurs revendications "non satisfaites" : quatre figures du mouvement des "gilets jaunes" ont demandé un rencontre avec Emmanuel Macron ce lundi.

"Depuis bientôt un an, nous sommes en lutte contre les inégalités sociales et fiscales, contre toute forme de discrimination et pour une transition écologique socialement juste. Et depuis tout ce temps, vous et votre gouvernement n'avez eu de cesse de réprimer et rejeter...", écrivent les auteurs dans cette lettre ouverte notamment signée par Priscillia Ludosky et Jérôme Rodrigues.

Ces "gilets jaunes" évoquent également "les multiples dérives en matière de maintien de l'ordre et d'application des lois", et disent vouloir remettre en mains propres au président une plateforme de propositions ayant reçu, selon eux, un million de votes en 33 jours.

Rencontre exigée avant le 16 novembre

Dans cette lettre, les "gilets jaunes" signataires demandent à échanger avec le chef de l'Etat avant le 16 novembre, veille du premier anniversaire du mouvement des "gilets jaunes". Le 17 novembre prochain, des manifestations sont par ailleurs organisées via les réseaux sociaux.

Interrogé au sujet de la demande de rendez-vous, l'Elysée n'a pas répondu dans l'immédiat, selon l'AFP.