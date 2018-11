Gilets jaunes : des porte-paroles vont être reçus par Édouard Philippe

Le Premier ministre va recevoir des porte-paroles des gilets jaunes, ont annoncé ces derniers et Matignon ce jeudi. Une rencontre qui aura lieu vendredi, la veille du troisième samedi journée de mobilisation.

Éric Drouet et Priscillia Ludosky, les deux porte-paroles qui ont étaient reçus par François de Rugy.

Des gilets jaunes vont rencontrer Édouard Philippe ce vendredi. Les acteurs concernés en ont fait l'annonce ce jeudi.

Après que deux membres de la "délégation" ont été reçus mardi par le ministre de la Transition écologique, "Édouard Philippe souhaite les rencontrer vendredi 30 novembre à 14h", affirment des porte-paroles de la "délégation" officielle des "gilets jaunes" dans un communiqué transmis à l'AFP. Les "gilets jaunes" espèrent "que cette rencontre soit plus satisfaisante et concrète que la première".

Éric Drouet refuse d'endosser le rôle de représentant

L'un de ces deux gilets jaunes a cependant annoncé dans la foulée qu'il se retirait de la délégation. Dans un message publié sur la page Facebook du mouvement, Eric Drouet s'explique : "Je refuse de me rendre demain chez le Premier ministre ! Aucune délégation n'a encore le rôle de représenter les "gilets jaunes" ! Des représentants vont être mis en place ! Aucune autre rencontre ne doit se faire sans eux !", a estimé le gilet jaune de Seine-et-Marne.

Matignon a précisé que François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, sera également présent. Cette rencontre "s'inscrit dans le cadre des consultations que le Premier ministre préside pour définir l'organisation de la concertation citoyenne qui aura lieu sur l'ensemble du territoire", ajoute le communiqué des "gilets jaunes".

Un groupe de huit porte-parole avait été désigné lundi pour "nouer une prise contact sérieuse et nécessaire" avec le gouvernement et transmettre une série de revendications. Deux d'entre eux, les initiateurs du mouvement des "gilets jaunes" Priscillia Ludosky et Éric Drouet, avaient été reçus mardi, à la demande d'Emmanuel Macron, par le ministre de la Transition écologique François de Rugy.

Édouard Philippe a lancé jeudi matin deux jours de consultations pour la "grande concertation" locale de trois mois voulue par Emmanuel Macron pour tenter d'apporter de nouvelles réponses au mouvement des "gilets jaunes".