Gilets Jaunes : des sociologues toulousains tentent de décrypter le mouvement.

Les premiers travaux d'une soixantaine de chercheurs partout en France ont été publiés la semaine dernière (parmi eux des Toulousains du laboratoire d'étude et de recherches appliquées en sciences sociales qui ont notamment épluché des milliers de messages Facebook sur les pages de mobilisation ou de tweets). Ces enquêtes permettent de dresser une sorte de portrait robot qui confirme ou pas ce que l'on dit dans les médias depuis le 17 novembre.

"Ce sont des gens plutôt entre 40 et 50 ans, avec une activité salariée ou des retraités. Beaucoup de femmes (45%) ce qui change par rapport aux mobilisation traditionnelles. Ce qui change aussi c'est que les plus pauvres ou les exclus, les habitants de quartier populaires ne sont pas vraiment présents. C'est la petite classe moyenne qui touche entre 1500 et 2000€ par foyer et par mois avec une souffrance fiscale. Ce n'est pas non plus la seule France rurale ou péri urbaine." Jérôme Ferret, sociologue à l'université de Toulouse 1 Capitole.