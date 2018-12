Gilets jaunes : émission spéciale 18h-19h en direct sur France Bleu Pays d'Auvergne ce mercredi

Clermont-Ferrand, France

Quel avenir pour le mouvement des gilets jaunes ? Sur quel terreau s’est-il développé ? Un mouvement unique en son genre, quel autre mouvement social passé s’en rapproche le plus ? Ont-ils été convaincus par les mesures annoncées par Emmanuel Macron ? France Bleu Pays d'Auvergne vous propose une émission spéciale en partenariat avec le journal La Montagne sur le sujet ce mercredi 12 décembre de 18h à 19h. Elle sera animée par Jean-Luc Guillet et Jean-Pierre de Mongelas de France Bleu. La rédactrice en chef de La Montagne, Sandrine Thomas, sera également présente.

Des gilets jaunes, des élus, un sociologue

Pour aborder et débattre de toutes ces questions, autour de la table mercredi soir, de nombreux invités seront présents dans le studio de France Bleu Pays d'Auvergne : Sandrine et Jonathan, des représentants locaux des gilets jaunes, André Chassaigne, le député communiste du Puy- de-Dôme et président du groupe communiste à l’Assemblée nationale, Guy Lavocat, référent de La République en marche dans le Puy de dôme, et Sacha Leduc, sociologue maître de conférence à l’université Clermont-Auvergne.

Venez poser vos questions en direct

