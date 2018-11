Gilets jaunes : Emmanuel Macron prône "le dialogue" et "l'explication" pour sortir du mouvement

Emmanuel Macron a estimé, ce mardi en Belgique, qu'il sera possible de mettre fin aux blocages des gilets jaunes par "le dialogue" et "l'explication". Le Président assure que le gouvernement ne changera pas sa ligne sur les questions environnementales, mais affirme comprendre les protestations.

Le président Emmanuel Macron a estimé, ce mardi en Belgique, que "c'est par le dialogue" et "l'explication" qu'il sera possible de mettre fin au mouvement des gilets jaunes contre la hausse des carburants.

Trouver "le bon rythme et les solutions de terrain"

"Le gouvernement est actuellement confronté à des protestations. C'est dans le dialogue qu'on peut en sortir, dans l'explication, dans la capacité à trouver à la fois le bon rythme et les solutions de terrain", a déclaré Emmanuel Macron lors d'un débat en compagnie du Premier ministre belge Charles Michel.

La transition écologique "suppose de changer les habitudes, ce n'est jamais aisé"

Sans citer nommément les gilets jaunes, qui mènent des opérations de blocage depuis samedi, le chef de l'Etat a jugé "normal" qu'il y ait des protestations car "les choses ne se font pas spontanément". La transition écologique "suppose de changer les habitudes, ce n'est jamais aisé", a-t-il ajouté, en souhaitant que, "collectivement, il faut qu'on ait un esprit de responsabilité".

Il a réexpliqué que la stratégie du gouvernement était "d'une part de taxer davantage les énergies fossiles et, d'autre part, d'avoir un accompagnement des plus modestes". Il a cité l'"aide à la conversion (...) pour acheter des véhicules beaucoup moins polluants", l'indemnisation des "gens qui ont besoin de beaucoup se déplacer" et le soutien à ceux "qui se chauffent au fioul".

Nous voulons tous réduire les émissions. Nous voulons tous changer notre modèle économique, social et environnemental. Mais nous voulons le faire en affrontant la réalité : pic.twitter.com/zbBRCzF7hz — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 20, 2018

"Cohérence, constance et détermination" pour le Premier ministre

"Nous gagnerons par la cohérence, la constance et la détermination", a de son côté assuré le Premier ministre Edouard Philippe lors d'une réunion de groupe des députés LREM. "Nous allons faire ce sur quoi nous nous sommes engagés," a renchéri le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a, lui, vu le mouvement des gilets jaunes à l'aune d'une "déchirure territoriale" et assuré que "la vraie réponse (était) l'emploi pour tous" et non de baisser le prix des carburants "d'un ou deux centimes".