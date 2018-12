Gilets jaunes : Emmanuel Macron recevra les partenaires sociaux lundi à l'Elysée avant d'annoncer des mesures

Après une quatrième journée de mobilisation marquée par un record d'interpellations et des dégâts dans plusieurs villes, Emmanuel Macron doit annoncer de nouvelles mesures pour faire face à la crise des gilets jaunes. Le Président recevra les partenaires sociaux lundi matin à l'Elysée.

Paris, France

Emmanuel Macron doit prendre la parole en début de semaine, peut-être dès lundi pour annoncer de nouvelles mesures face à la crise des gilets jaunes. Avant cela, le Président de la République recevra les partenaires sociaux à l'Elysée lundi matin. Le rendez-vous est fixé à 10h. L'objectif est de présenter aux syndicats de salariés et aux organisations patronales, les mesures qu'Emmanuel Macron souhaite dévoiler en début de semaine. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, a confirmé qu'il serait bien présent à ce rendez-vous. Les partenaires sociaux ont déjà été réunis par le gouvernement vendredi dernier, à l'exception de la CGT qui avait boycotté cette rencontre organisée au ministère du travail.

Au lendemain d'une mobilisation au même niveau que le samedi 1er décembre, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a confirmé qu'Emmanuel Macron s'exprimerait "en tout début de semaine". "A l'évidence, nous avons sous-estimé le besoin de nos concitoyens de prendre la parole, de dire les difficultés qui sont les leurs et d'être associés à la construction des solutions".

Que peut annoncer Emmanuel Macron pour sortir de la crise ?

Le Chef de l'Etat a déjà annoncé l'annulation de la hausse des taxes sur les carburants. D'autres pistes sont envisagées. Parmi elles, figurent un coup de pouce au SMIC au delà des 1,8% prévus en 2019 et au minimum vieillesse ainsi qu'une prime mobilité pour ceux qui utilisent la voiture pour se rendre à leur travail. On parle aussi de l'avancement de l'exonération de charges sociales des heures supplémentaires, prévue en principe pour septembre 2019. Les ministres Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ont aussi évoqué la possibilité d'encourager les entreprises à verser à leurs salariés une prime exceptionnelle de fin d'année, qui serait exonérée d'impôt.