Gilets jaunes en Côte d'Or : retour vers les ronds-points et péages

Côte-d'Or, France

C'est normal si vous avez croisé peu de gilets jaunes ce samedi dans Dijon, ils étaient très peu en ville ! Pour cet acte 32, ils ont choisi un retour vers les ronds-points et péages. Selon nos confrères du bien public, il y a eu des opérations "péage ouvert" toute la journée à Dijon, Arc-sur-Tille, Nuits-Saint-Georges et Soirans. Près de Pouilly-en-Auxois certains distribuaient des tracts au rond-point.

"C'est un retour aux sources" - Patrice, membre du mouvement des gilets-jaunes

"Ça fait du bien de revenir aux ronds-points, on retrouve les copains," explique Patrice, membre du mouvement des gilets jaunes. Il a déjà manifesté à Bruxelles, Dijon, Paris. Mais cette fois, il a préféré rejoindre une vingtaine de personnes sur le rond-point vers Pouilly-en-Auxois. Ils distribuaient des tracts contre la privatisation des aéroports. "C'est un retour aux sources comme au 17 novembre, que tout le monde revienne sur les ronds-points, on se fait plaisir, on distribue des tracts. On risque moins de se faire gazer ici qu'en ville," explique-t-il.

Pour l'instant, la préfecture n'a fait aucune communication au sujet des gilets jaunes ce samedi : ni sur le nombre de manifestants ni sur quelconque interpellation ou les différents lieux de mobilisation.