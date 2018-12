"Gilets jaunes" en Dordogne : les lycéens entrent dans la danse

De nouveaux soutiens pour les "gilets jaunes". Ce vendredi 30 novembre, un peu partout en France, des lycéens ont rejoint le mouvement de contestation.

La Dordogne ne fait exception. Vers 9h30, plus d'une cinquantaine de lycéens se sont positionnés au carrefour des quatre feux à Terrasson. Les élèves veulent soutenir les revendications des "gilets jaunes".

"On est là aussi pour nos parents. On voit qu'ils galèrent à trop payer de taxes, et à être à sec à la fin du mois" dit Léandre