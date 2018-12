Gilets jaunes en Haute-Loire : forte mobilisation ce samedi encore devant la préfecture du Puy-en-Velay

Des grilles et des blocs de béton ont été installés devant la préfecture, incendiée la semaine dernière.

Le Puy-en-Velay, France

Comme la semaine dernière, les gilets jaunes de Haute-Loire se rassemblent devant la préfecture. Pour l'instant, ils sont plusieurs milliers de gilets jaunes et le rassemblement est assez calme.

Des grilles ont été installées devant la préfecture avec des blocs de béton, et une vingtaine de CRS sont postés sur le perron de l'établissement.

Ce samedi 8 décembre, les gilets jaunes altiligériens veulent éviter les débordements : "On ne veut pas que tout dégénère, c'est un symbole de l'État et c'est intolérable", confie l'un des porte-parole du mouvement. Vers 12 heure, la foule commençait à se disperser, et les manifestants prennent la direction du Géant Casino, que les gilets jaunes comptent bloquer.

Au Puy-en-Velay, les gilets jaunes ont rendus des banderoles devant la préfecture. Pour l’instant, aucun débordement. #giletsjaunes#hauteloirepic.twitter.com/cURuDy8ces — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) December 8, 2018

Dans le même temps plusieurs rassemblements sont en cours sur divers axes routiers de la Haute-Loire.