Gilets jaunes : entre 1 000 et 2 000 manifestants à Epinal pour le rassemblement régional

Épinal, France

Ils s'étaient donnés rendez-vous au Champ de Mars à Epinal mais rapidement, ils sont partis défiler dans les rues de la ville. Entre 1 000 et 2 000 gilets jaunes venus de toute la Lorraine ont manifesté samedi 5 janvier. Avec l'intention de montrer à l'exécutif que le mouvement n'était pas éteint. "On a un salaire un peu au-dessus du SMIC et on ne s'en sort pas", explique Nathalie, de Gérardmer. Sa collègue, Alexandra renchérit : "La prime d'activité, on n'y a pas droit. On ne fait pas d'heures supplémentaires donc on n'est pas concernées par les mesures annoncées. On ne vivra pas mieux".

Patrick (de dos) et Alain, venus du secteur de Lunéville © Radio France - Isabelle Baudriller

Le grand débat national, prévu les jours prochains ? "Excusez l'expression mais pour moi, c'est un gros foutage de gueule", répond John venu se battre pour ses parents qui travaillent et "ne s'en sortent pas". Frédéric, de Lunéville, compte prendre part au débat mais reste très sceptique sur la finalité.

J'ai 40 ans, je pense que ça fait 40 ans qu'on nous endort. Là, les Français se réveillent, ils n'ont plus rien à perdre. Je serai présent à ce débat mais je n'y crois pas quand même" - Frédéric, de Lunéville

Les gilets jaunes ont longuement défilé dans les rues d'Epinal... © Radio France - Isabelle Baudriller

... et ont marqué une halte devant le tribunal. © Radio France - Isabelle Baudriller

Avec pour principal slogan "Macron démission", le défilé s'est déroulé dans le calme pendant plus d'une heure et demi. Puis des dégradations ont été commises : poubelles et arbres de Noël renversés de même qu'une voiture de police. Selon la préfecture des Vosges, "deux établissements bancaires ont subi de sérieuses dégradations, plusieurs commerces ont vu leurs vitrines brisées, sans toutefois subir de pillage. Du mobilier urbain a également été dégradé". Quatre personnes ont été interpellées.