Gilets jaunes : environ 1000 manifestants ce samedi à Valence

Valence, France

Environ 1000 gilets jaunes ont marché dans les rues de Valence ce samedi. Pour la première fois depuis le 17 novembre, la manifestation a été déclarée en préfecture. C'est une initiative d'Alexandre Compère,"si j'ai lancé cette manifestation déclarée en préfecture, c'est pour faire venir du monde qui ne venait pas parce qu'ils avaient des craintes par rapport à ces rassemblements. On essaie de regrouper tous les villages extérieurs à Valence pour faire un bloc."

Une cinquantaine de gilets jaunes ont fait le déplacement d'Annonay et de Davézieux pour participer à la marche. © Radio France - Diane Sprimont

Ils sont partis du péage de Valence Sud pour rejoindre le centre ville en empruntant l'avenue Victor Hugo avant d'arriver à la préfecture. Une vingtaine de gilets jaunes se sont désignés pour faire attention à la sécurité pendant la marche, "on s'est placé devant le cortège, derrière et sur les côté", raconte Etienne, avec un brassard sécurité au bras. Devant la préfecture

Etienne et une vingtaine d'autres gilets jaunes se sont désignés pour assurer la sécurité pendant la marche, ils se sont placés devant les CRS lorsque les manifestants sont arrivés à la préfecture. © Radio France - Diane Sprimont

Un groupe de gilets jaunes du Pouzin s'est déplacé mais ces manifestants se sont assurés que le rond-point de la commune reste occupé, "on a fait un groupe qui venait à Valence et un autre qui restait sur le rond-point, explique Roger. Si on laisse notre rond-point, les gens vont croire que le mouvement est fini"