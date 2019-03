Gilets jaunes : environ 300 personnes manifestent dans la zone commerciale Atlantis, près de Nantes

Saint-Herblain, France

Cette fois, ils n'ont pas emprunté le boulevard des Cinquante Otages, à Nantes ni défilé dans le centre-ville. Environ 300 personnes se sont rassemblées, ce samedi après-midi, au niveau du rond-point du centre-commercial Atlantis, à Saint-Herblain, pour dénoncer la politique menée par le gouvernement d'Edouard Philippe.

Après 17 samedis de manifestations, les "gilets jaunes" ont cette fois décidé de "bloquer" l'activité des grandes enseignes. Et si le rassemblement a commencé dans le calme, quelques échauffourées ont ensuite éclaté entre forces de l'ordre et manifestants en milieu d'après-midi. Jets de projectiles d'un côté, gaz lacrymogène et grenades de désencerclement de l'autre. Pour l'heure, aucun blessé n'est à déplorer.

Le direct de cette 17è journée de mobilisation en Loire-Atlantique

16h00 : La manifestation se tend de plus en plus entre les forces de l'ordre et les "gilets jaunes" présents à proximité du centre-commercial Atlantis, à Saint-Herblain.

15h50 : Les CRS se positionnent à proximité du "MacDonald" pour éviter que des manifestants s'attaquent au bâtiment.

15h45 : Après le cinéma, c'est au tour du restaurant "MacDonald" de fermer ses portes pour éviter que des manifestants pénètrent à l'intérieur.

#ActeXVII#GiletsJaunes éloignés du centre commercial par les CRS et cantonnés devant Zénith de #Nantes. Mcdo fermé. pic.twitter.com/FqUBRKnWTW — Pascale Boucherie (@BoucheriePasca1) March 9, 2019

15h30 : La préfecture de Loire-Atlantique indique qu'elle a procédé à deux interpellations, ce samedi après-midi.

15h20 : La quatre voies, à proximité du centre-commercial Atlantis, à Saint-Herblain, est de nouveau fermée à la circulation.

#ActeXVII#Nantes Zénith sous les lacrymos et 4 voies fermée à la circulation. Groupe des #GiletsJaunes scindé en deux. pic.twitter.com/HznCM70BmR — Pascale Boucherie (@BoucheriePasca1) March 9, 2019

14h50 : L'air est de plus en plus irrespirable près du centre-commercial Atlantis à cause des gaz lacrymogène envoyés en nombre pour tenter, une nouvelle fois, de disperser les quelque 300 "gilets jaunes" rassemblés, ce samedi.

Lacrymo sur le parking de Decathlon et #GiletsJaunes de moins en moins nombreux sur la zone commerciale d'Atlantis #Nantes#ActeXVIIpic.twitter.com/l0M0SjTxFG — Pascale Boucherie (@BoucheriePasca1) March 9, 2019

14h15 : Nouveau défilé des "gilets jaunes" sur le parking du centre-commercial Atlantis, près de Nantes. Quelques personnes venues faire leurs achats applaudissent et encouragent les manifestants.

Les #GiletsJaunes sont toujours sur la zone commerciale d'Atlantis. Ils refont un tour. Cette fois-ci par Decathlon #Nantes#ActeXVIIpic.twitter.com/rt5xJWZLH1 — Pascale Boucherie (@BoucheriePasca1) March 9, 2019

14h05 : Certaines grandes enseignes choisissent de fermer momentanément leurs portes pour empêcher les manifestants de pénétrer dans ces lieux.

14h00 : Les "gilets jaunes" continuent de défiler dans un épais nuage de lacrymogène.

13h45 : Nouvelles tentatives des CRS de disperser les manifestants qui défilent à proximité des grandes enseignes.

#GiletsJaunes face au Leclerc de la zone commerciale Atlantis #ActeXVII jeu du chat et de la souris avec CRS pic.twitter.com/pBYtwvdEk4 — Pascale Boucherie (@BoucheriePasca1) March 9, 2019

13h40 : Les "gilets jaunes" défilent à proximité du centre-commercial Atlantis, à Saint-Herblain. Plusieurs banderoles sont déployées pour dénoncer le capitalisme.

13h25 : Première intervention des forces de l'ordre de la journée pour disperser les manifestants et premiers lancés de gaz lacrymogène.

13h20 : Les premiers bouchons se créent à proximité du centre-commercial Atlantis, zone habituellement très fréquentée le weekend.

13h15 : La mobilisation se déroule dans le calme. Aucun débordement n'a eu lieu depuis le début du rassemblement organisé pour la première fois à Saint-Herblain.

13h10 : Une centaine de personnes est rassemblée au niveau du rond-point du centre-commercial Atlantis, près de Nantes. Les manifestants organisent un barrage filtrant.

12h00 : Semaines après semaines, des dizaines de Nantais se retrouvent le samedi avec leur gilet jaune sur le dos pour dénoncer la politique d'Emmanuel Macron.

11h50 : Plus d'une dizaine de fourgons de CRS arrive à proximité du centre-commercial Atlantis, à Saint-Herblain, soit une heure avant le début de la 17è « manifest’action » en Loire-Atlantique.

11h30 : Depuis tôt ce samedi, une dizaine de personnes occupe symboliquement le rond-point de la porte d’Armor, QG des "gilets jaunes" nantais pendant plusieurs semaines, fin 2018.