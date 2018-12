"Gilets jaunes" et météo : plusieurs manifestations annulées à Rouen au Havre ou à Fécamp

Seine-Maritime, France

A la veille d'un samedi qui pourrait être tendu sur le front du mouvement des "gilets jaunes", plusieurs manifestations ont été annulées en Seine-Maritime pour ce week-end des 8 et 9 décembre. Et l'avis de tempête n'arrange pas les organisateurs d'événements non plus.

Rouen

Le village du Téléthon qui devait ouvrir à Rouen ce soir est annulé. L'inauguration du centre commercial Saint-Sever, prévue samedi à 14h, est reportée.

La marche pour le climat, initialement prévue à 14h, est également annulée.

Le Havre

La météo fait également fermer le chapiteau du Magic Mirrors au Havre pour le week-end. La « Soirée années 90 » organisée par l’association FlashBack76 et initialement programmée samedi soir est reportée au 12 janvier 2019. La « Magic Guinguette » de Dominique Legrand organisée par la Ville du Havre est annulée.

Fécamp

A Fécamp, l'hôtel de ville sera fermé au public ce samedi. Les festivités dans le cadre du premier anniversaire du Musée des Pêcheries sont annulées mais le musée reste ouvert aux horaires habituels

Appels au calme et à la responsabilité

Arrêter la violence : les voix se multiplient pour stopper l'escalade. Il y a les députés de la république en marche de l'Eure comme Fabien Gouttefarde.

« Le droit de manifester est un droit fondamental en France et il sera encore garanti ce samedi. Mais non à la violence, oui au dialogue et oui à la concertation que nous allons ouvrir pendant 3 mois avec tous les français. »#GiletsJaunes#StopViolencespic.twitter.com/DqVZQWFtVo — Fabien Gouttefarde (@FGouttefarde) December 7, 2018

Le maire du Havre Luc Lemonnier en appelle "solennellement à la responsabilité de tous pour que les manifestations se déroulent dans la plus grande dignité, et dans le respect qui est dû aux forces de l’ordre".

Les six évêques de Normandie ont publié une tribune "Faut-il payer l'impôt à César" et ils demandent de cesser toute violence tout en encourageant le dialogue.

Des arrêtés préfectoraux

la préfecture de Seine-Maritime a pris un arrêté : les feux d'artifices, les pétards et autres matières combustibles, sont interdits à la vente depuis ce vendredi midi et jusqu'à dimanche soir. Interdit également de mettre de l'essence dans des jérricans ou des bidons... Mais Benoit Lemaire, directeur de cabinet de la préfecture de Seine-Maritime, le répète : il est bien possible de faire le plein avec sa voiture !