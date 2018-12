Gilets Jaunes : France Bleu Saint-Étienne Loire et La Tribune-Le Progrès ouvre le débat

Loire, France

L’acte V du mouvement des Gilets Jaunes est en train de se préparer malgré les mesures proposées mardi 11 décembre par le chef de l’Etat. Un nouvel appel à se rassembler dans le centre-ville de Saint-Étienne est lancé pour ce samedi 14h place du Peuple. Après un mois de manifestations, il est donc temps d’ouvrir le débat. France Bleu Saint-Étienne Loire, La Tribune-Le Progrès et France 3 mettent autour de la table des élus, des parlementaires, des chercheurs et des Gilets jaunes pour tenter de comprendre ce moment de l’hiver 2018 qui est d’ores et déjà rentré dans l’histoire.

Conséquences du mouvement ?

Une heure de débat et de réflexion pour tenter de comprendre d’abord qui sont vraiment les gilets jaunes. Comprendre aussi si l’acte V aura bien lieu. Cette heure de débat permettra également de poser la question du coût du mouvement (coûts des mesures proposées mais aussi des conséquences économiques). Enfin, les invités reviendront évidemment sur les conséquences de ce mouvement sur le long terme. Est-ce que cette révolte pourra faire bouger les lignes de la démocratie française et de la cinquième république.

Intervenez dans le débat

Un débat en présence de Gaël Perdriau maire de Saint-Étienne, Valéria Faure-Muntian député LREM de la Vallée du Gier et Régis Juanico député Génération-s de Saint-Étienne. Autour de la table également deux représentants des Gilets Jaunes Raphael Pessoa porte-parole dans le Roannais et Jérome Batret agriculteur et porte-parole en Haute-Loire. Enfin un chercheur et enseignant à l’école des Mines Jean-Miche Degeorges mettra ces événements en perspective.