Gilets jaunes en Gironde : une cinquantaine de manifestants tente de bloquer le centre commercial Mériadeck à Bordeaux

Gironde, France

Fin de matinée timide pour les gilets jaunes girondins ce samedi. Ils sont près de 200 mobilisés dans tout le département selon la préfecture, avec une vingtaine de rassemblements à Sainte-Eulalie, Gujan-Mestras, Saint-André-de-Cubzac, Langon ou encore Coutras. Vers 11h, une cinquantaine de gilets jaunes s'est rassemblée dans le centre commercial Mériadeck à Bordeaux, et sont depuis dans un jeu du chat et de la souris. Les manifestants doivent ensuite se regrouper place des Quinconces où une manifestation est prévue à 14h.

Les gilets jaunes s'échauffent au centre commercial de Mériadeck à Bordeaux

Ils étaient une cinquantaine de gilets jaunes regroupés au centre commercial bordelais à 11h ce samedi. Dans leur viseur, le supermarché Auchan du centre commercial. Les manifestants se sont dispersés en petits groupes de 10 à 20 personnes tout autour de ce grand centre au coeur de Bordeaux. Mais impossible pour eux de bloquer l'enseigne comme ils le souhaitaient car ils se sont retrouvés face à des grilles baissée ce matin.

#Gironde Une cinquantaine de #Giletsjaunes veut mener une action au Auchan du centre commercial Mériadeck de #Bordeaux mais les grilles ont été baissées et la sécurité filtre les entrées. pic.twitter.com/BrbN235LiK — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) December 22, 2018

Des grilles baissées à l'approche des gilets jaunes, avec les services de sécurité qui filtrent les entrées et les sorties. Résultat, quelques clients se sont retrouvés eux coincés à l'intérieur du centre commercial. Les services de sécurité jouent au jeu du chat et de la souris avec les gilets jaunes qui tentent de trouver des failles dans le système de fermeture et d'ouverture.

Cela donne lieu à des scènes plutôt surréalistes. A l'intérieur, les clients ne se rendent pas forcément compte de la situation et poursuivent leurs achats de Noël selon nos reporters sur place.

Une nouvelle manifestation est prévue à 14h place des Quinconces à Bordeaux

Le plus gros de la mobilisation est attendu pour ce samedi après-midi avec un appel à se rassembler à 14h place des Quinconces, un appel lancé sur les réseaux sociaux, mais non déclarée en préfecture. C'est pourtant la place des Quinconces que la mairie de Bordeaux a décidé de transformer en un grand parking gratuit ce samedi pour aider les commerçants à attirer des clients en ce dernier samedi avant Noël.

La ligne B du tramway est interrompue ce midi entre les stations Quinconces et Nicolas, sur ordre de la préfecture.

⚠️ Sur ordre de la Préfecture, Interruption anticipé de #TBMTram B entre les stations Quinconces et St Nicolas. https://t.co/tfHJioKpMk — TBM Tram B (@TBM_TramB) December 22, 2018

En revanche, l'appel à un rassemblement festif devant la gare Saint-Jean a fait pschitt selon l'un de nos reporters sur place.