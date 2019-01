Grand débat national : combattre les freins à l'embauche dans le Médoc

Pouvoir d'achat, mobilité, sentiment d'abandon, de déconsidération, et fracture entre la campagne et la Métropole de Bordeaux, sont les thématiques qui émergent depuis le début de la crise des gilets jaunes. Dernière étape de notre série dans le Médoc, où sans voiture il est difficile de travailler.

Pauillac, France

Ce matin-là, une dizaine de femmes s'affaire entre les rangs de vignes de Pauillac, et ramassent les sarments destinés à être brûlés ou donnés aux Restos du Cœur (qui les revendront). "Pas une branche ne doit rester par terre" confie Blandine, 26 ans, une Bourguignonne désormais posée dans le Médoc, qui a signé en novembre dernier, son contrat d'insertion de deux ans avec Vinafera. "Avec les grands vins, le moindre détail compte, il faut faire bien attention". Elle rêve d'un CDI dans un grand château, apprécie ce travail "au grand air" pour des grands crus prestigieux "même si elle ne pourrait jamais se payer la bouteille".

"Dans le Médoc, sans le permis, c'est compliqué"

Près d'elle, Céline, maman de quatre enfants qui a multiplié les boulots ("serveuse, femme de chambre, caissière" etc..) avant de s'engager il y a 15 jours avec Vinafera, guidée par sa conseillère Pôle Emploi. Séparée et sans permis de conduire "et dans le Médoc, sans permis, c'est compliqué", ses perspectives étaient limitées. Un constat partagé par Frédéric Viaud qui a créé en 1999, cette entreprise de travaux viticole, qui fait également de l'insertion. "Entre St Laurent-Médoc et Pauillac, il n'y a pas de possibilité de se déplacer si on n'a pas de voiture ! Pas de transports en commun. Au pire, il y a le vélo. Mais 7 ou 8 kilomètres à faire en plein hiver, ce n'est pas très agréable". Vinafera a donc investi dans 23 véhicules pour contrer ce qui est le premier frein à l'emploi dans la presqu'île. 23 véhicules pour organiser chaque jour une sorte de ramassage entre les lieux de vie des salariés et les parcelles à entretenir, qui leurs sont confiées par leurs clients (quatre grands crus classés et une dizaine de châteaux du secteur). 23 véhicules entretenus sur place par un mécano salarié de Vinafera.

"Mes enfants étaient aussi une difficulté"

Autre frein à l'embauche identifié : la garde des enfants tout au long de l'année. Comme l'explique Christine Lalanne, l'autre co-dirigeante de l'entreprise, "il faut quand même savoir que dans certaines communes du Médoc, les centres aérés, garderies, par exemple, sont fermées au mois d'août. C'est surréaliste ! On sait très bien qu'en août, il y a du travail dans la viticulture". Céline témoigne. "Il n'y avait pas que le permis pour moi qui était une difficulté, il y avait aussi mes enfants. Du coup, avec des horaires aménagés, je n'ai pas trop de frais de garde". Avec ces facilités, un salaire un peu au dessus du SMIC, et un encadrement et une formation pointue à la taille de vignes en particulier, Céline espère décrocher un emploi stable dans deux ans.

Une quarantaine de personnes par an passent des contrats d'insertion de deux ans dans cette structure © Radio France - Stéphanie Brossard

La formule de Vinafera porte ses fruits qui donne des résultats satisfaits selon Nathalie Collin, conseillère en insertion socio-professionnelle, il y a eu "66% de réussite en 2018, c'est-à-dire des salariés qui ont trouvé des CDD de plus de 3 mois à la sortie", sur la quarantaine de contrats d'insertion passés par an. Des résultats semblables depuis 5 à 6 ans.

"Si tu ne travailles pas à l'école, tu finiras à la vigne"

Il faut répéter qu'il y a des débouchés dans la viticulture dans le Médoc. "Le travail est moins saisonnier qu'avant. Le désherbage se fait de plus en plus à la main" explique Frédéric Viaux. "Il y a du travail, à condition d'être bien formé et qualifié". A condition également de "dépasser la mauvaise image qui colle à la peau de l'ouvrier viticole". Selon Nathalie Collin, "c'est aussi un frein. Depuis le plus jeune âge, on rabâche aux enfants "si tu travailles mal à l'école, tu finiras à la vigne". Et ça ne contribue pas à faire naître des vocations même si, il faut le dire aussi, c'est un travail pénible selon le climat".

Il y a également un dernier point sur lequel l'Etat devrait aussi travailler sur un autre point, selon Christine Lalanne. "Pour un euro versé par l'Etat à une entreprise d'insertion, cette même entreprise d'insertion dépense 3 ou 4 euros".