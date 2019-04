Gilets jaunes : "il y a une grosse appréhension", raconte une policière parisienne inquiète pour l'acte 23

L'acte 23 des gilets jaunes sera-t-il aussi violent que le saccage des Champs-Elysées, le 16 mars? C'est en tout cas ce que craint le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. "Les casseurs seront à nouveau au rendez-vous" averti-t-il ce vendredi.

Une peur partagée par certaines policiers. "On craint une journée très compliquée", confie Sandrine Cairety, responsable du 8ème et 16ème arrondissements pour le syndicat de police Alliance. "Il y a une grosse appréhension."

"Qu'est ce qui va se passer?" s'interroge cette policière. "Le collègue, il va se demander quelle va être sa journée. Est-ce qu'il va rentrer avec une blessure grave? Leur conjoint et leur famille se posent la même question."

"On a dénoncé il y a quelques jours que les collègues devaient être équipés à la mesure de ces journées, car il y a demain, mais il y a aussi le 1er mai. On a exigé que l'administration anticipe sur les moyens de sécurité et d'intervention nécessaire."