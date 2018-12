Gilets jaunes : il y aura bien un acte V ce week-end en Mayenne confie le porte-parole du mouvement

Belgeard, France

Le gouvernement a appelé, après l'attentat de Strasbourg, les gilets jaunes à "être raisonnables" et à renoncer à leurs manifestations ce week-end. Il s'est attiré une fin de non-recevoir de beaucoup d'entre eux.

Il y aura bien un acte V en Mayenne notamment. Xavier Chouzy le confirme. Ce pompier est devenu le porte-parole des gilets jaunes dans le département : "on essaie de faire en sorte de garder les gens mobilisés, de faire en sorte que le mouvement ne pourrisse pas. Il y aura donc des actions ce week-end et ça va commencer par des petites villes comme Lassay-les-Châteaux, Evron, Ernée, éventuellement Château-Gontier et bien évidemment Laval. On va bloquer encore les péages par exemple".

Après 3 semaines de tâtonnement, le mouvement des gilets jaunes mayennais commence à se structurer : "je pense que beaucoup de personnes attendaient ça, d'organiser et d'aller vers une sortie positive. Les gens sont déterminés. On ne lâchera rien. Et on en sortira grandis".

Interrogé sur les annonces d'Emmanuel Macron afin d'apaiser la colère, Xavier Chouzy les balaie d'un revers de main et estime que les mesures présidentielles ne changeront pas le quotidien des Français.

Depuis quelques jours, on entend beaucoup parler d'une possible liste gilets jaunes aux élections européennes. Le mouvement citoyen pourrait-il se transformer en plateforme politique ? "Il y a des gens qui sont prêts à s'investir politiquement et nous les soutiendrons s'il le faut" conclut le porte-parole des gilets jaunes mayennais.

Xavier Chouzy a été désigné samedi dernier 8 décembre lors d'un vote à Saint-Berthevin.