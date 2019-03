Gilets jaunes : ils sont une cinquantaine à mener une opération escargot à Châteauroux ce samedi

Pour ce 17ème samedi de mobilisation, les gilets jaunes de l'Indre et du Cher se sont donné rendez-vous à Châteauroux. Ce 9 mars, ils sont un peu plus de 50 pour une opération escargot, dont le tracé passe par les ronds-points qui ont longtemps été occupés par les manifestants.

Ce samedi, il y avait des gilets jaunes de Châteauroux, de La Châtre, du Blanc, et même de Saint-Amand dans le Cher.

Ce samedi 9 mars, c'est à Châteauroux que les gilets jaunes de l'Indre (Châteauroux, Le Blanc, La Châtre, etc) et même du Cher se sont retrouvés. Pour ce 17ème samedi, ils n'étaient qu'une cinquantaine à mener l'action du jour : une opération escargot. Ils sont notamment passés par les ronds-points qu'ils occupaient les semaines passées. Ils veulent d'ailleurs s'y ré-installer.

Les gilets jaunes se sont d'abord donné rendez-vous sur le parking du MACH 36 à Déols, dès 9 heures ce samedi.

Une quarantaine de #giletsjaunes rassemblés au #Mach36 à #Déols. Ils feront ensuite un tour des ronds-points. pic.twitter.com/9eI0hCCe6j — France Bleu Berry (@FB_Berry) March 9, 2019

Ils ont notamment préparé des banderoles destinées à être plantées sur les ronds-points du parcours. Le message est clair. "Nous demandons la ré-ouverture des quatre ronds-points de Châteauroux", explique Emmanuelle.

Les gilets jaunes veulent ré-investir les ronds-points comme au début du mouvement. © Radio France - Aurore Richard

Les manifestants sont une cinquantaine vers 11 heures. Les organisateurs indiquent un départ vers 12h30, le temps que d'autres gilets jaunes viennent grossir les rangs. Un peu avant 13 heures, les voitures se mettent en route... mais c'est un faux-départ. Il faut attendre les gilets jaunes de La Châtre. Finalement, un peu après 13 heures, le cortège se met tout de même en route.

L'opération escargot commence avec un premier arrêt au rond-point Emmaüs, puis au rond-point Mercedes et enfin, ceux de Cap-Sud (Gifi et But). Les banderoles sont plantées, les manifestants entonnent "La Marseillaise" ou "Le chant des partisans".

Remobiliser les Français depuis les ronds-points

Ce trajet est symbolique. "C'est un moyen de revenir aux fondamentaux, on dénonce depuis le début une hausse du prix des carburants", souligne Damien, gilet jaune de la première heure. Les manifestants veulent d'ailleurs s'y ré-installer pour être mieux vu des Français, pour mieux les mobiliser, selon les manifestants de ce samedi.

D'autres gilets jaunes sont moins convaincus par un retour sur les ronds-points. "Cela ne changera rien. Il faudrait surtout plus de débordements", selon Françoise.