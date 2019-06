Les gilets jaunes interdits de centre-ville à Nancy : le parcours de la manifestation de samedi

Les "gilets jaunes" une nouvelle fois interdits de centre-centre ville à Nancy ce samedi. Le parcours de la manifestation de samedi 8 juin a été déposé en préfecture et plus de 150 policiers seront mobilisés assure la préfecture de Meurthe-et-Moselle. La manifestation contournera l'hyper-centre.

Nancy, France

Les abords de la préfecture, la place Stanislas et la rue Saint-George seront une nouvelle fois interdits à toute manifestation. Le parcours de la manifestation des "gilet jaunes" de ce samedi 8 juin a été déposé et plus de 150 policiers seront mobilisés assure la préfecture de Meurthe-et-Moselle qui rappelle les incidents du samedi 18 mai pour justifier ce dispositif. La manifestation contournera l'hyper-centre en passant rue Saint-Dizier, rue Charles III et boulevard Joffre, avant de rejoindre la place Carnot, lieu de départ.

Le parcours déclaré en préfecture évite le centre commerçant de Nancy et la place Stanislas. © Radio France - DR

Les autorité préfectorales précises : "Compte tenu des incidents survenus au cours de la manifestation du 18 mai dernier à Nancy, un important dispositif de sécurisation sera déployé afin de garantir l’ordre et la tranquillité publics, mais également le libre accès aux commerces du centre-ville. Plus de 150 policiers seront mobilisés".