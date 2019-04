Gilets jaunes : l'acte 22 de la mobilisation en France

Les gilets jaunes manifestent ce samedi pour le 22e week-end consécutif et ont promis une forte mobilisation, notamment à Toulouse, en prélude à la "grande journée" promise le 20 avril, après les annonces d'Emmanuel Macron. De nombreux manifestants protestent également contre la loi anti-casseurs.

Toulouse, France

À Toulouse, déclarée "capitale nationale" du mouvement ce samedi, entre 13.000 et 15.000 manifestants venus de toute la France sont attendus. Si le Le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté d'interdiction de manifester sur la place du Capitole, ils étaient déjà plusieurs centaines rassemblés place Wilson à 11h, dans une ambiance plutôt festive. Deux figures du mouvement en tête sont présents : Maxime Nicolle et Priscilla Ludosky. Des échauffourées ont éclaté peu après le départ du cortège à la mi-journée, entre manifestants et forces de l'ordre.

À Paris, tout rassemblement est interdit sur les Champs-Élysées et les rues perpendiculaires, mais un cortège pour "la défense du droit de manifester" et "l'abrogation de la loi liberticide" anti-casseurs doit rejoindre la place de la République d'où s'élancera dans l'après-midi une marche pour "la liberté de manifester", organisée par plusieurs associations comme la LDH, Amnesty, Attac, l'Unef et SOS Racisme.

Les gilets jaunes nordistes ont coordonné leur mobilisation pour se retrouver à Lille. Le cortège partira de la place de la République à 14h. Ici aussi, la préfecture a interdit les manifestations dans l'hyper-centre, vers le quartier des gares et de la Grand-Place, une première à Lille. D'autres interdictions préfectorales touchent également les centres-villes de Lyon ou Montauban.

Les gilets jaunes mayennais ne s'étaient plus mobilisé depuis plusieurs week-ends, mais un rassemblement régional est prévu ce samedi à Laval. D'autres manifestations étaient également prévues à Châteauroux, Marseille, Grenoblen, Rouen, Pau, Le Havre ou Caen.

Les gilets jaunes gardois ont fait leur retour sur la nationale 106 à Dions. Quelque 80 manifestants ont mis en place un barrage filtrant pour les voitures et bloquant pour les camions.