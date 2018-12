Gilets Jaunes : l'acte VI de la mobilisation rassemble plus d'un millier d'auvergnats

Clermont-Ferrand, France

Le cortège s'est rassemblé comme à son habitude ce samedi après-midi place des Bughes, devant la Maison des Sports. Les gilets jaunes présents depuis 13h30 venaient de nombreux endroits d'Auvergne : Vichy, Thiers, Gannat, Clermont-Ferrand mais aussi le Nord-Lozère ou encore Toulouse. Une camionnette avait été spécialement afrétée pour l'occasion afin de livrer une bande-son pour le moins éclectique, faite de parodies et de chansons populaires. On y retrouve le traditionnel "On lâche rien" du groupe HK et les Saltimbanques.

La manifestation s’apprête à démarrer avec comme bande son une parodie des Restos du Cœur. #GiletsJaunespic.twitter.com/PGMz1epFNv — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) December 22, 2018

Après la place des Bughes, le cortège s'est élancé boulevard Lavoisier pour rejoindre le centre des impôts © Radio France - Mickaël Chailloux

"On va continuer le mouvement"

Après l'annonce ce samedi d'un dixième mort sur les barrages filtrants de France, les gilets jaunes veulent toujours être mobilisés contre Emmanuel Macron. "Il donne 100 euros aux policiers qui vont après nous massacrer ! Il nous méprise" insiste Laura, jeune maman clermontoise, qui a participé au tonnerre de "Macron Démission" scandés durant tout le parcours. L'injonction à quitter les ronds-points n'a semble-t-il pas été suivie. "C'est pas parce qu'on nous a délocalisé qu'on ne va pas continuer à se mobiliser et à manifester" note Denis, issoirien.

Les motifs de grogne sont toujours aussi importants : les 80 km/h, la CSG, ou encore le RIC.

Rue Montlosier, les manifestants ont réalisé une minute de silence en hommage aux disparus du mouvement. Ils se sont ensuite dispersés au point de départ.