Gilets jaunes : l'évacuation des ronds-points commence dans le calme

Certains y sont depuis un mois, dorment même sur place. En une journée, tout disparaît. La préfète du Puy-de-dôme a demandé aux manifestants de cesser leurs actions et de débloquer dès mardi les ronds points qu'ils occupent. "La libre circulation est un droit fondamental" a-t-elle expliqué. Aussitôt dit, aussitôt fait, à Thiers, Lezoux et Issoire. Observés par les gendarmes, les gilets jaunes ont démonté leurs camps en vu de l'évacuation.

Quand on a fait cette cabane on savait que ça allait sauter. Mais ce n'est pas grave, ça se reconstruit, les gaulois ça construit bien. On arrête jamais" Jeannot, gilet jaune sur le rond point de Thiers.