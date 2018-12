Gilets jaunes: la Banque Alimentaire du Loiret lance un appel avant sa grande collecte ce week-end

Alors que la collecte de la Banque Alimentaire démarre ce vendredi, l'association craint de voir les donateurs et ses bénévoles découragés par la mobilisation des Gilets jaunes autour de certains centres commerciaux.

Loiret, France

La collecte de la Banque Alimentaire va-t-elle pâtir de la mobilisation des Gilets jaunes? C'est la grande question que se pose aujourd'hui l'association. Dans le Loiret, 1200 bénévoles seront présents, avec des gilets orange, dans une soixantaine de grandes et moyennes surfaces du département afin de recueillir des denrées alimentaires. Plutôt des produits non-périssables, l'association en a besoin toute l'année pour les distribuer aux plus démunis. Sauf que cette année, il y a le mouvement des Gilets jaunes, et des blocages devant certaines grandes surfaces.

La présidente de la Banque Alimentaire du Loiret, Monique Fantin, lance donc un appel. "Je pense que parmi les Gilets jaunes, il y a des personnes très attentives à la solidarité, dit-elle. J'espère qu'il y aura du respect dans la démarche que nous entreprenons ce week-end. Il s'agira aussi de parler, d'expliquer notre démarche. Nous avons cette volonté d'aider tout au long de l'année. Tout cela peut être tout à fait compris par les Gilets jaunes."

L'an dernier, 95 tonnes de denrées alimentaires ont été récoltées dans le Loiret lors de la collecte de la Banque Alimentaire.