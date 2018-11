Gilets jaunes : la carte des blocages prévus en Dordogne

Les "gilets jaunes" l'annoncent : ils veulent organiser des blocages routiers dans toute la France samedi 17 novembre. En Dordogne, France Bleu Périgord recense des annonces de blocages et filtrages dans onze communes, toute la journée voire plus, contre la hausse des prix des carburants.

Dordogne, France

France Bleu Périgord a fait les comptes : des blocages ou filtrages de la circulation sont annoncés dans onze communes de Dordogne, ce samedi 17 novembre par des citoyens ou collectifs se revendiquant du mouvement des "gilets jaunes", qui protestent contre la hausse récente des prix des carburants en France. Il s'agit des principales communes du département, Trélissac dans l'agglomération de Périgueux, Bergerac, Sarlat, mais aussi de Nontron, Brantome, Mussidan, Thiviers, La Bachellerie, Véline, Ribérac et Eymet. Retrouvez sur cette carte tous les lieux de rendez-vous et horaires annoncés par les "gilets jaunes".

Un groupe Facebook, créé par une Périgourdine de 31 ans, Morgane Moniaux, utilisant quotidiennement sa voiture pour son travail (elle est prothésiste ongulaire) recense toutes ces initiatives, sans qu'il soit possible de savoir si toutes déboucheront précisément sur des blocages ou réuniront beaucoup de participants. A Mussidan, par exemple, deux "blocages" sont annoncés sur deux ronds-points (celui du SUPER U et celui des Lèches), tout comme à Sarlat (rassemblements à partir de 8h30 au parking du Carrefour Market et au parking du magasin Casino). A Bergerac, il y aurait même trois lieux de rendez-vous : à partir de 7h sur le parking de Leader Price et au rond point de Grand-Frais, et à 9h au parking du Intermarché de Creysse et au parking de la discothèque Le Windsor pour des "opérations escargots".

600 personnes à coup sûr samedi à Trélissac"

"Moi, j'ai compté 600 personnes présentes à coup sûr au plus fort de la mobilisation samedi à Trélissac", affirme Morgane Moniaux qui explique ne s'occuper que de l'action prévue à Trélissac ("chaque groupe s'organise commune par commune et nous ne nous connaissons pas tous en Dordogne, loin de là"). Une source policière explique à France Bleu Périgord "être dans l'expectative" quant au succès de cette mobilisation d'un genre inédit, qui pour le moment ne vit presque que sur Facebook : "on verra bien samedi, difficile de prévoir sur ce coup".

Pas de déclaration officielle en préfecture

A Trélissac donc, "le rendez-vous est fixé à 8 heures samedi matin sur le parking du magasin GIFI où on mangera un casse-croûte, et l'action de filtrage débutera à 10 heures dans le secteur du centre commercial" de La Feuilleraie. "On ne va pas bloquer totalement la circulation, mais vraiment la ralentir", prévient la jeune mère de famille qui reconnaît ne pas avoir déclaré cette manifestation en préfecture, comme la loi l'impose pourtant : "je ne suis pas organisatrice, moi j'ai mon équipe, on va tout faire pour que ça se passe bien, dans le calme, mais je ne peux pas en être sûre à 100%". Elle confie "espérer vraiment" que des personnes "moins bien intentionnées" ne viendront pas perturber la mobilisation. Dans d'autres communes de Dordogne, des déclarations auprès des autorités auraient été effectuées par des "gilets jaunes". La préfecture se refuse à communiquer à ce sujet pour le moment.

Vers une poursuite de la mobilisation dimanche ?

Morgane Moniaux indique que "quarante personnes sont d'ores et déjà volontaires pour passer la nuit sur place dans nos voitures" à Trélissac. La jeune femme, déterminée à poursuivre la mobilisation "jusuq'à ce que le gouvernement baisse les taxes sur les carburants, affirme que l'action qu'elle "organise" à Trélissac se poursuivra dimanche ("on ira peut-être ailleurs") et "les jours suivants s'il le fut".