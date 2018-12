Gilets jaunes : la facture des dégâts s'élèvera à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour le Grand Avignon

Avignon, France

5 abribus, 2 poteaux indicateurs, 1 borne d'information voyageurs, 35 bacs à ordures et 1 colonne à déchets souterraine ! La liste des dégâts s'allonge au Grand Avignon après les violences urbaines commises samedi pendant la manifestation des gilets jaunes au centre ville d'Avignon. Vitres brisées, poteaux arrachés, bacs à ordures incendiés... du jamais vu pour la collectivité qui s'apprête à déposer plainte contre X. La facture s'élèvera au final à plusieurs dizaines de milliers d'euros "et ce sont les contribuables qui devront payer ce chaos" s'emporte Jean-Marc Roubaud le président du Grand Avignon. Il est d'autant plus en colère que ces équipements au service de tous, ne peuvent être sécurisés. "On ne va pas retirer les bacs à ordure ou démonter les abris bus" à l'approche d'une nouvelle manifestation conclut Jean-Marc Roubaud.

L'addition des dégâts s'annonce lourde pour les victimes, privées ou publiques : le point avec Daniel Morin Copier

Jean-Marc Roubaud président du Grand Avignon : "c'est complètement le monde à l'envers !" Copier

Parmi les dégâts, des bacs à ordures incendiés... © Radio France - Daniel Morin

... des colonnes à déchets souterraines... © Radio France - Daniel Morin