Gilets jaunes : la manifestation régionale interdite à Forbach ce samedi

Forbach, France

La manifestation régionale des gilets jaunes à Forbach a été interdite par la préfecture de Moselle L’arrêté préfectoral a été pris vendredi soir. Pour l'acte 21 de leur mobilisation, les gilets jaunes avaient prévu d'organiser un rassemblement régional à partir de 13h ce samedi après-midi au niveau de la zone de l'Europe, près du Cora.

Mais la préfecture interdit donc toute manifestation ce samedi jusqu'à minuit dans le coeur de ville de Forbach, qui englobe entre autre le centre-ville et la zone commerciale de l'Europe. La préfecture recommande aussi aux commerçants de ne pas laisser traîner des poubelles et du mobilier urbain pour éviter les jets de projectiles et les débordements.

Le préfet de la Moselle a pris, un arrêté préfectoral portant interdiction de manifestations revendicatives non déclarées à #Forbach le 06 avril 2019

— Préfet de la Moselle (@Prefet57) April 5, 2019

Les gilets jaunes ont prévu de démarrer leur manifestation à Forbach à 13h au niveau de leur QG, sur le rond-point de la zone de l'Europe, rue Nationale. En Moselle toujours, le 23 mars dernier, la manifestation régionale des gilets jaunes avait été interdite à Metz par la Préfecture mais cette interdiction avait été bravée par les manifestants qui avaient défilé dans le centre-ville messin.