Gilets jaunes : suivez en direct la mobilisation dans la Somme pour l'acte 8 du mouvement

Les "gilets jaunes" de la Somme se mobilisent de nouveau en ce premier week-end de l'année 2019. Pour l'Acte 8 du mouvement, plusieurs rassemblements et manifestations ont lieu dans le département.

Nouvelle mobilisation des "gilets jaunes" de la Somme en ce premier week-end de l'année 2019. Plusieurs rassemblements sont en cours dans le département ce samedi 5 janvier pour l'Acte 8 du mouvement.

À Glisy, un rassemblement a débuté à 9 heures près du magasin Géant. Les gilets jaunes distribuent des pétitions pour le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Même distribution à Dury, sur le parking du supermarché Auchan. À Abbeville, quelques ralentissements sont en cours aux alentours du rond-point des Oiseaux où des manifestants sont présents. D'autres sont mobilisés à Roye, Doullens ou encore à Fressenneville.

Depuis 11 heures à Amiens certains gilets jaunes se sont également retrouvés au Parc de la Hotoie.

Nouvel arrêté préfectoral

La préfecture de la Somme a pris de nouveaux arrêtés après les débordements des Actes 6 et 7 à Amiens. Le port de masques à gaz, de lunettes de protections et de casque est interdit. Ainsi que la vente d'essence en bidon, d'acide chlorhydrique et d'artifices.

Nouvelles condamnations

Hier, vendredi 4 janvier, des manifestants passaient en comparution immédiate au tribunal d'Amiens. Deux d'entre eux écopent de 6 et 1 mois de prison avec sursis. Un troisième dossier est renvoyé à la fin du mois de janvier. D'ici là le jeune homme concerné, âgé de 18 ans et originaire de Flixecourt, est placé sous contrôle judiciaire avec des restrictions de circulations. Son avocate dénonce "une entrave à la liberté de manifester."