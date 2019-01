Gilets jaunes : la préfecture des Deux-Sèvres interdit les attroupements sur plusieurs sites de La Crèche et Soudan

Neuvième samedi de mobilisation des gilets jaunes. La préfecture des Deux-Sèvres a pris plusieurs arrêtés pour "préserver l'ordre public et la sécurité des biens et des personnes".

La préfecture des Deux-Sèvres interdit les occupations ou attroupements sur plusieurs sites de La Crèche et Soudan

Deux-Sèvres, France

Alors que les gilets jaunes se préparent à un 9e samedi de mobilisation, Isabelle David, préfet des Deux-Sèvres a pris trois arrêtés qui courent jusqu'au lundi 14 janvier. Deux concernent des interdictions temporaires d'occupation ou d'attroupement :

A La Crèche plusieurs rues sont concernées au niveau du centre routier : les rues Charles Tellier et Norman Boriaug, l'allée des Grands Champs. L'interdiction concerne aussi les ronds-points situés le long de la D7, de la D647 jusqu'à la D611, ainsi que sur le rond-point situé sur la D611 desservant l'accès à l'A83 et le péage de cette autoroute. L'arrêté a pris effet ce jeudi à 19h.

A Soudan, l'interdiction concerne le rond-point situé sur la D611 desservant l'accès à l'A10 (échangeur n° 31) et le péage de cette autoroute. L'arrêté prend effet ce vendredi à 19h.

Ce qui peut servir à déclencher des incendies est interdit

Un troisième arrêté prévoit l'interdiction temporaire de l'achat, la vente au détail, l'enlèvement et le transport d'acides, de carburants et d'artifices, ainsi que d'alcools et tous produits inflammables, chimiques ou explosifs, sous la forme liquide, solide ou gazeuse dans le département.

Pour consulter ces arrêtés cliquez ici.