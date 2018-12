Gilets jaunes : la préfecture du Gard interdit une nouvelle fois toute manifestation au Km Delta à Nîmes

Nîmes, France

Tout comme la semaine dernière, où le préfet du Gard avait décidé d'interdire une manifestation non déclarée au rond-point du Kilomètre Delta à Nîmes, nouvel arrêté pour ce samedi 29 décembre, au rond-point mais aussi au péage Nîmes Ouest de l'autoroute A9. La préfecture prend les devants et invoque la sécurité : "les envahissements des voies de l’autoroute A9 à trois reprises mettent en danger les manifestants et les usagers de cette voie de circulation à très fort trafic, notamment en cette période de vacances scolaires et de fin d’année".

L'interdiction ne concerne que la journée du 29 décembre. "Pour mémoire, le non-respect de cette interdiction est réprimé par l’article 431-9 du code pénal qui prévoit des peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 € d’amende" tient à rappeler la préfecture.