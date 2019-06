"Gilets jaunes" : la préfecture prend deux arrêtés pour interdire plusieurs secteurs de Paris

Paris, France

La préfecture de police de Paris prend un nouvel arrêté interdisant aux "gilets jaunes" de se rassembler ce samedi dans le secteur du quai de Bercy et dans un périmètre comprenant la place du Trocadéro et la Tour Eiffel. "Didier Lallement, préfet de police, a pris ce jour un arrêté interdisant, samedi 22 juin, tout rassemblement de personnes se revendiquant de ce mouvement dans le secteur du quai de Bercy, ainsi que dans un périmètre comprenant le Trocadéro et la Tour Eiffel."

Un premier arrêté déjà pris mercredi

Cet arrêté s'ajoute à celui déjà pris mercredi et qui interdit cette fois aux manifestants de se rassembler dans le secteur des Champs-Elysées, "dans sa partie comprise entre la place Charles-de-Gaulle incluse et le rond-point des Champs-Elysées-Marcel-Dassault, et sur les voies perpendiculaires sur une distance de 100 mètres à partir de cette portion de l'avenue des Champs-Elysées, dans un périmètre comprenant la présidence de la République et l'Assemblée nationale, ainsi que dans le secteur de la Cathédrale Notre-Dame de Paris." Enfin, la circulation de véhicules à moteur est interdite depuis 6h ce samedi matin dans le secteur du palais de l'Elysée.

"Acte 32" des "gilets jaunes"

Deux manifestations sont toutefois prévues dans la capitale hors des zones interdites par la préfecture : la première de 9h à 18h de la place du Bataillon du Pacifique (12e) à la place d'Estienne d'Orves (9e). La seconde de 10h30 à 19h de la place de Clichy à la place d'Estienne d'Orves.

"A cette occasion, un important dispositif de circulation sera déployé par la préfecture de police", précise la préfecture dans un communiqué avant d'ajouter : "La préfecture de police conseille aux automobilistes de contourner très largement l'ensemble des zones concernées par les manifestations et d'éviter les secteurs des Champs-Elysées, de Notre-Dame, de Bercy et du Trocadéro toute la journée."