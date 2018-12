Gilets jaunes : à Bourges, la secrétaire d'État aux Armées défavorable au recours à l'armée

Bourges, France

En déplacement ce lundi matin aux écoles militaires de Bourges dans le Cher, la secrétaire d'État auprès du ministre des armées, Geneviève Darrieusseq, a estimé que l'idée de réquisitionner l'armée dans le conflit des gilets jaunes n'était pas judicieuse. "L'armée est utilisée dans la lutte contre le terrorisme ; l'armée protège les français contre les menaces extérieures, c'est son rôle. L'armée est utilisée pour la sécurité intérieure dans le cadre de sentinelle, mais cela entre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme." a précisé la secrétaire d'État.

Les opérations de sécurité intérieure sont du ressort de la gendarmerie et de la police" - Geneviève Darrieusseq

Pour la secrétaire d'État, intervenir dans le cadre de ce genre d'opération de maintien de l'ordre sur le territoire n'est pas dans les prérogatives de l'armée. "Les opérations de sécurité intérieure sont du ressort de la gendarmerie et de la police. Ces forces sont d'ailleurs parfaitement formées pour cela. Les scènes de violence observées aux abords des Champs-Elysées sont des scènes de difficulté intérieure et donc le maintien de l'ordre doit être confié aux forces de police et de gendarmerie."