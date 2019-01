Gilets jaunes : la ville de Bordeaux se prépare avant l'acte 9

Bordeaux, France

Comme depuis plusieurs samedis maintenant, la mairie de Bordeaux a décidé de prendre ses précautions pour éviter envahissements ou dégradations lors de la manifestation des Gilets jaunes. L'acte 9 se déroulera d'ailleurs sous haute protection policière ce samedi. Voici la liste des mesures décidées par la municipalité.

- Les services de la mairie de Bordeaux, dont le service de l'état civil de l’hôtel de ville

- Les établissements culturels : Bibliothèque de Mériadeck / bibliothèque du Jardin public / Musée des Beaux-arts / Auditorium / Théâtre L'Inox / Grand-Théâtre - Opéra de Bordeaux / Espace Bordeaux Patrimoine CIAP. Le Musée d'Aquitaine et le Musée des arts décoratifs et du design seront ouverts de 10h à 13h.

- Le Jardin Public et les squares et jardins clos suivants : jardin de l’hôtel de ville et square Vinet.

- Le cimetière de la Chartreuse, à l’exception des cortèges et entreprises.

Une attention particulière a été portée à la protection des chantiers susceptibles de fournir des projectiles. Les riverains du centre-ville sont invités à rentrer leurs bacs de déchets ménagers dans les immeubles pour ne pas risquer leur détérioration. La Ville de Bordeaux recommande également aux commerçants une grande vigilance. Enfin, en soutien au commerce et comme cela avait été le cas avant les fêtes, l'opération de parking gratuit sur la place des Quinconces est reconduite ce dimanche 13 janvier (premier dimanche des soldes).