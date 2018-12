Gilets jaunes : le dépôt pétrolier de Donges débloqué par les gendarmes

Les gendarmes mobiles tiennent les gilets jaunes à distance du dépôt pétrolier et de la raffinerie de Donges.

Donges, France

Le blocage du dépôt pétrolier de Donges n'aura duré que quelques heures. Les gilets jaunes se sont réunis devant le site dans la nuit de dimanche à lundi. Ils ont décidé d'en bloquer l'entrée. Mais en début de matinée, aux alentours de 7h, les gendarmes mobiles les ont délogés.

#GiletsJaunes le dépôt pétrolier de #Donges a été débloqué par les gendarmes mobiles. Les camions entrent et sortent pic.twitter.com/AMVJB6jzyj — Anne Patinec (@AnnePatinec) December 3, 2018

Ce lundi midi, les camions peuvent donc de nouveau entrer et sortir du dépôt pétrolier. Mais les gendarmes restent à proximité pour surveiller.

Une cinquantaine de #GiletsJaunes sont face aux gendarmes mobiles près de la raffinerie de #Donges dans le calme pic.twitter.com/emcavmCY6e — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) December 3, 2018

Les gilets jaunes eux continuent de se mobiliser. Ils organisent des barrages filtrants sur les ronds-points aux alentours du dépôt et de la raffinerie de Donges. Et certains promettent déjà : "on va reprendre le dépôt".

Le dépôt pétrolier de Donges est de nouveau accessible aux camions. © Radio France - Anne Patinec