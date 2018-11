VIDÉO - Gilets jaunes : le gouvernement refuse de recevoir les porte-paroles "en l'état actuel"

"En l'état actuel des discussions", le gouvernement ne recevra pas les représentants des gilets jaunes, a confirmé Benjamin Griveaux, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement, ce mardi sur franceinfo.

Une "délégation" de huit "communicants officiels" des gilets jaunes a été créée pour engager une "prise de contact sérieuse et nécessaire" avec les autorités et porter une série de revendications. Mais leur représentativité fait débat au sein même d'un mouvement hétéroclite né hors de tout cadre politique ou syndical. Benjamin Griveaux a noté mardi "déjà des dissensions, non pas entre ces porte-paroles", mais entre manifestants. Certains "expliquent qu'ils ne leur reconnaissent pas la légitimité pour porter la parole du mouvement", a-t-il rappelé. "On voit là la difficulté à s'organiser", a-t-il ajouté.

Mais il a laissé une porte entrouverte : "Une fois qu'ils seront organisés, qu'il n'y aura plus de contestation. Mais je veux aussi que ce dialogue soit utile, les résultats concrets ce seront dans les territoires".

Ce mardi, sur le terrain, les gilets jaunes restent mobilisés. Des barrages filtrants et des rassemblement étaient notamment signalés en Bretagne, en Normandie, dans les Pays de la Loire ou dans les Hauts-de-France en début de journée.