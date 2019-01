Gilets jaunes : huitième samedi de mobilisation à Nantes et Saint-Nazaire

Ce samedi 5 janvier 2019, les gilets jaunes se sont mobilisés à Saint-Nazaire toute la journée, et à Nantes, toute l'après-midi où des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre.

Loire-Atlantique, France

Il y avait entre 1000 et 2000 gilets jaunes à Nantes ce samedi 5 janvier, mais leur nombre était difficile à estimer précisément puisque les manifestants se sont plusieurs fois dispersés dans les rues du centre-ville.

Après être passé par Beaulieu, un cortège s'est formé cours des 50 otages, il est passé devant la préfecture - le parcours habituel - avant d'arriver place du Maréchal Foch où des sapins ont été brûlés.

Des sapins brûlent à Nantes lors de la manifestation des gilets jaunes © Radio France - Louis de Bergevin

Certains manifestants sont partis dans les rues du centre-ville, parfois recouvertes par d'épais nuages piquants, ceux des gaz lacrymogènes utilisés par les forces de l'ordre.

Impressionnante charge des forces de l'ordre. Le cours des 50 otages est noyé dans un nuage de lacrymogènes. Passants comme manifestants sont obligés de courir pour y échapper #GiletsJaunes#Nantespic.twitter.com/qYYnSv31iA — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) January 5, 2019

Manifestants dispersés devant le CHU © Radio France - Louis de Bergevin

Les manifestants sont repoussés vers le parking de la petite Hollande #GiletsJaunes#Nantespic.twitter.com/8cgZIS5NpY — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) January 5, 2019

La préfecture relevait sept interpellations à Nantes, principalement pour des jets de projectiles, dégradations et caillassages des forces de l'ordre, et cinq blessés légers.

Le portail de la sous-préfecture incendié à Saint-Nazaire

Les gilets jaunes s'étaient donné rendez-vous devant le pont de Saint-Nazaire dans la matinée. Ils voulaient y faire "une chaîne humaine" mais les gendarmes mobiles les ont empêchés et le face à face a bloqué le pont pendant plus d'une heure.

Le pont de Saint-Nazaire bloqué © Radio France - Louis de Bergevin

Les manifestants ont trouvé un pneu de tracteur qu'ils font brûler. Les gendarmes lancent des grenades lacrymogènes avant de charger pour faire reculer la foule #GiletsJaunes#SaintNazairepic.twitter.com/NAHBwy88Ds — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) January 5, 2019

Plus tard dans la journée, les gilets jaunes ont défilé dans le centre-ville. Le portail de la sous préfecture a été dégradé et incendié. Le commissariat caillassé et les devantures de deux banques ont été endommagées.

Les gendarmes ont interpellé cinq manifestants.