Gilets Jaunes : le maire du Mans Stéphane Le Foll est ouvert au grand débat

L'entrevue entre les gilets jaunes et Stéphane Le Foll s'est déroulée dans le calme ce mardi après-midi. Le maire du Mans et les manifestants sont tout d'abord revenus sur les violences de samedi dernier lors de l'acte 9 de la mobilisation. Toutes les parties se sont accordées sur le fait qu'il est aujourd'hui nécessaire "d'apaiser les tensions". Stéphane Le Foll s'est positionné pour la tenue du grand débat au Mans.

Si il faut une salle ou des outils pour organiser ce débat on le fera - Stéphane Le Foll

Ce mardi après-midi, les gilets jaunes ont exprimé le souhait de disposer d'une salle pour mettre en place ce grand débat. Les modalités d'organisation doivent être encore discutées avec la mairie. Si Stéphane Le Foll est d'accord pour coordonner ce débat, il se questionne toutefois sur son traitement et sa finalité. "La seule chose qui reste énigmatique, c'est la conclusion. Comment on conclut ce débat et sur quelles bases? Personne ne sait!".

Un QG de gilets jaunes au Mans ?

La délégation de gilets jaunes a également demandé au maire la mise à disposition d'une "petite salle" pour assurer une permanence. "Cela nous permettrait de rencontrer les gens car aujourd'hui on a plus le droit d'occuper les ronds-points" explique Thierry, un gilet jaune du Mans. Sur le principe, Stéphane Le Foll a donné son accord. Les gilets jaunes et le maire doivent se recontacter d'ici la fin de la semaine et avant le prochain samedi de mobilisation.