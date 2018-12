Gilets jaunes : le mouvement se structure à Grenoble

Grenoble, France

Les "gilets jaunes" de la région grenobloise étaient une centaine à s'être réunis ce dimanche à la maison des habitants de Grenoble. L'objectif : faire le bilan de la manifestation de samedi, mais surtout définir une structure plus claire pour le mouvement. Pour beaucoup c'est une question de crédibilité. "Il faut structurer le mouvement pour être mieux entendus et compris par les gens qui nous soutiennent, mais aussi par les responsables politiques. Il faut _mieux s'organiser pour être plus crédible_", affirme Jérôme, l'un des gilets jaunes présents.

Après plusieurs heures de prise de parole, des groupes de travail se sont formés pour étudier plusieurs thématiques. Entre autres sur la communication, l'organisation interne et les actions à mener. Le but étant de définir un certain nombre de propositions concrètes afin d'être plus audibles par les responsables politiques. La possibilité d'organiser un "référendum d'initiative citoyenne" est notamment envisagée pour fixer les mesures.

Julien Terrier (à gauche) a proposé d'organiser des ateliers de discussion autour de plusieurs thèmes pour définir des propositions claires © Radio France - Nicolas Joly

Organiser la sécurité

L'un des points forts de la mobilisation de samedi fut la gestion des éventuels casseurs par les gilets-jaunes eux-mêmes. De façon naturelle, les manifestants sont intervenus pour calmer les tensions lorsque des individus semblaient prêts à en découdre avec les forces de l'ordre ou à se livrer à des dégradations. "On ne veut pas de casseurs avec nous", insiste Damien, l'un des porte-paroles reçus samedi en préfecture, "Lorsque l'on a vu des gens faire des gestes ou jeter des pierres en direction d'une boutique on les a exfiltrés. Il faut que nous assurions un service d'ordre afin de conserver une image crédible."

Après les prises de parole, des groupes de travail ont été organisés pour aborder les différents thèmes © Radio France - Nicolas Joly

La gestion de l'information

Autre point important : la gestion des informations. La critique des médias au sens large est fréquente au sein du mouvement des gilets jaunes. Certaines chaînes d'informations sont régulièrement érigées en mauvais exemples et il a notamment été décidé lors de l'assemblée que les gilets jaunes ne s'adresseraient plus à certains médias. "On leur a laissé plusieurs chances", explique Cédric au sujet d'une chaîne de télévision, "ils ont raconté n'importe quoi suffisamment de fois, _maintenant c'est terminé_. Ils savaient que nous nous réunissions ce matin et ils ne sont pas là parce qu'ils savent comment ils auraient été accueillis."

Les "gilets jaunes" ont filmé et retransmis en direct leur assemblée sur Facebook © Radio France - Nicolas Joly

Une gestion de l'information qui doit également avoir lieu au sein même des groupes de gilets jaunes. Damien met en garde sur les fausses informations pouvant circuler sur les pages facebook du mouvement : "Il faut que les gens apprennent à faire le tri car il y a beaucoup de fake news qui circulent. Lorsqu'un article annonce qu'un ministre touche 30.000 euros par mois ce n'est pas vrai. Il faut vraiment faire attention à ce que l'on partage et à ce qu'on lit."