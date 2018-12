Gilets jaunes : le point à la mi-journée

Drôme, France

A la mi-journée en Ardèche, quinze points de rassemblements sont recensés. C'est à Aubenas, Davézieux, Annonay et au Pouzin où les gilets jaunes sont les plus nombreux. A Annonay, plus d'une trentaine de manifestants déambulent dans le marché de Noël. Pour l'instant, l'accès aux grandes surfaces d'Aubenas est possible notamment à Intermarché, là où 80 gilets jaunes sont mobilisés au niveau du rond-point de Millet.

Des motards gilets jaunes venus quelques minutes sur le rond point du #Pouzin#Ardèchepic.twitter.com/TYh1g87IDi — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) December 15, 2018

Dans le département de la Drôme, les accès aux centres commerciaux ne sont pas gênés. La circulation reste fluide. Sauf à Die, dans le centre-ville et aux abords de la sous-préfecture. A Montélimar, à la mi-journée, une centaine de gilets jaunes bloquent les entrepôts d'Amazon. Ce serait le plus gros point de rassemblement dans la Drôme.

Plusieurs marches sont prévues aujourd'hui. A 14 heures à Tournon et à la même heure à Romans où les manifestants veulent rendre hommage aux gilets jaunes décédés et aux victimes de l'attentat de Strasbourg.