Gilets jaunes : le point en Bretagne sur la mobilisation ce samedi

Troisième acte de la mobilisation des gilets jaunes ce samedi partout en France. En Bretagne, diverses actions sont prévues. On fait le point.

Bretagne, France

En Ille-et-Vilaine

À Rennes, plus 200 gilets jaunes ont rejoint ce samedi matin les syndicats postés devant la Préfecture Martenot. La CGT, FO et FSU notamment, ont appelé à manifester contre le gouvernement en début de semaine. Ils marcheront ensemble donc pour dire non à la hausse du prix des carburants.

L'entrée du centre des impôts boulevard Magenta à Rennes a été bloqué par les gilets jaunes © Radio France - Sarah Mansoura

Certains gilets jaunes sont également mobilisés au péage de la Gravelle, à l'est de Vitré. Une opération "parking gratuit" est aussi en cours dans la ville de Vitré.

À Saint-Gilles, les gilets jaunes prévoient de bloquer la station essence Total. Une autre station service a décidé de fermer ce samedi : celle de Lécousse à Fougères.

Du côté de Saint-Malo, une marche citoyenne est partie depuis l'esplanade de la médiathèque. Les gilets jaunes marchent vers l'Intra-muros et doivent longer la plage du Sillon. Là-aussi, une opération "parkings gratuits" doit être menée dans la ville et dans l'Intra-muros.

Dans les Côtes-d'Armor

Des gilets jaunes sont déjà présents à Dinan, Lanvollon et Loudéac ce samedi matin. Un magasin Leroy Merlin, dans la zone commerciale de Trégueux, près de Saint-Brieuc est actuellement bloqué. Une opération escargot est en ce moment en cours entre Lamballe et Saint-Brieuc, avec deux kilomètres de bouchons cumulés recensés par la Préfecture.

⚠️#manifestation#cotesdarmor Attention opération #escargot en cours au départ de #lamballe en direction de #saintbrieuc avec plus de 2km de bouchons - Soyez prudents ⚠️ pic.twitter.com/YOYtLbOuSf — Préfet des Côtes-d'Armor (@Prefet22) December 1, 2018

Dans le Morbihan

Une opération escargot ce samedi matin sur la RN 165 entre Auray et Lorient.

Points de blocages également à Lorient, à Lanester et Pontivy.

⚠️[Circulation routière - #Morbihan] Point à 11h ce sam. #1erdécembre

L'accès aux zones commerciales #Vannes est compliqué Rue Saint-Anne et Bd Monsabert.

Des rassemblements/filtrages sont observés sur les autres secteurs

Opération escargot sur la #RN165#Auray > #Lorientpic.twitter.com/M6PTwQoyqG — Préfet du Morbihan (@Prefet56) December 1, 2018

⚠️ [Circulation routière - #Morbihan]

Point à 9h ce samedi #1erdécembre

Plusieurs rassemblements et des zones avec filtrage sont observées. Une opération escargot est en cours sur le secteur de #Vannes.

La situation peut évoluer, suivez-nous pour rester informé. pic.twitter.com/LZ4QBbCRUc — Préfet du Morbihan (@Prefet56) December 1, 2018

Ce samedi matin à 10 h, des gilets jaunes sont également installés sur les ronds-points de Kerlann et Sainte-Anne à Vannes.