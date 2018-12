Gilets Jaunes : le point sur les blocages mercredi soir

Les annonces du gouvernement pour calmer la grogne sociale n'ont pas séduit les gilets jaunes. Mercredi, dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var ils ont maintenu les barrages et les opérations escargots. Résumé d'une nouvelle journée de contestation sur les routes.

Bouches-du-Rhône, France

Les gilets jaunes restent mobilisés sur plusieurs axes mercredi soir :

Plusieurs gilets jaunes installés au rond-point de La Mède.

Péage filtrant à la barrière de la Barque en direction d'Aix-en-Provence

Sur l'A8, gilets jaunes à la sortie n°33 au niveau de Trets

Sur l'A8, gilets jaunes à la sortie n°35 au niveau de Brignoles

Sur l'A8, gilets jaunes à la sortie n°36 au niveau du Muy

Sur l'A8, gilets jaunes à la sortie n°37 au niveau du Puget-sur-Argens

Sur l'A8, gilets jaunes à la sortie n°38 au niveau de Fréjus Est

Sur l'A50, gilets jaunes à la barrière de La Ciotat et sur la sortie 9 de La Ciotat.

Sur l'A50, gilets jaunes à la barrière de Bandol et sur la sortie n°12 de Bandol.

Sur l'A52, gilets jaunes sur la sortie ,°33 La Bouilladisse.

Sur l'A52, gilets jaunes à la barrière du Pont de l'Etoile à Aubagne.

Fin des perturbations à l'aéroport de Marignane.

Violences à La Seyne

Des affrontements entre dockers et gilets jaunes font trois blessés à La Seyne. Les dockers avec des personnels portuaires ont forcé le barrage des manifestants du port de commerce de La Seyne. La police est intervenue et a fait usage de gaz lacrymogènes pour reprendre le contrôle de la situation. Deux gilets jaunes ont été interpellés. Depuis le milieu de la semaine, le port de marchandises est complètement paralysé par les Gilets jaunes. Au total, les gilets jaunes de Port-de-Bouc revendiquent 400 manifestants.

"Nous passerons Noël ici s'il le faut"

Les annonces du gouvernement ne séduisent pas les #giletsjaunes. A Port-de-Bouc une trentaine de manifestants se relaient pour bloquer le carrefour de Moralès. pic.twitter.com/aNnoFItLq6 — France Bleu Provence (@bleuprovence) December 5, 2018

"Nous ferons Noël ici, en gilets jaunes si nécessaire" Suzette, une retraitée de Port-de-Bouc ne veut rien lâcher. #giletsjaunespic.twitter.com/XgwVaaWuXU — France Bleu Provence (@bleuprovence) December 5, 2018

Les gilets jaunes de Port-de-Bouc se relaient jour et nuit au rond-point de Moralès à Port-de-Bouc en direction de Fos-sur-Mer. Suzette et Philippe installent un sapin de Noël au bord de la route. Un geste symbolique pour dire qu'ils passeront Noël dans les barrages si c'est nécessaire. Les blocages les plus importants ont entraîné dix kilomètres d'embouteillages mercredi matin.

Aucun dépôt de carburant bloqué

Le préfet des Bouches-du-Rhône précise dans un communiqué qu'il n'y a "pas de risque de pénurie de carburant." Il rappelle qu'aucun dépôt pétrolier des Bouches-du-Rhône n'est bloqué et que l’approvisionnement des stations-service se fait de manière régulière même si les camions rencontrent des difficultés de circulation. "Il n’est donc pas opportun de se rendre dans les stations-service pour procéder à des réserves de précaution" assure le préfet Pierre Dartout.

Les lycéens ne faiblissent pas

De jeunes pilleurs de magasins ont été interpellés mercredi midi à Marseille, en marge de nouvelles manifestations lycéennes. Les trois mineurs ont été appréhendés par les policiers alors qu'ils venaient de défoncer une partie de la vitrine du magasin de vêtements pour hommes Philippe Plein dans la rue Paradis. Ils sont repartis avec des vêtements plein les bras. Au total, onze personnes ont été interpellées pour pour pillage de magasins depuis samedi.

Attendez-vous à de nouveaux blocages jeudi : opérations escargots et barrages filtrants. Suivez la situation en direct sur France Bleu Provence.