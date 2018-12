Gilets jaunes: le préfet de Haute Saône interdit les manifestations sur plusieurs rond-points

Vesoul, France

Les arrêtés ont été pris ce samedi en fin de journée: le préfet de Haute Saône a décidé d'interdire les manifestations ce lundi et ce mardi dans 6 communes du département, sur des rond-points occupés régulièrement par les gilets jaunes. 8 rond-points sont concernés:

Noidans-les-Vesoul (sur et autour du rond-point D457 – D13)

(sur et autour du rond-point D457 – D13) Vesoul (sur et autour des ronds-points de la Vaugine et du Lac)

(sur et autour des ronds-points de la Vaugine et du Lac) Lure (sur et autour du rond-point de Roye)

(sur et autour du rond-point de Roye) Arc-les-Gray (sur et autour du rond-point de l’Europe)

(sur et autour du rond-point de l’Europe) Saint-Sauveur (sur et autour du rond-point de la zone du Bouquet)

(sur et autour du rond-point de la zone du Bouquet) Gray (ronds-points des Hauts-Prés et de Sainte-Anne)

"Ce sont devenus des points habituels d'occupation illégale avec des entraves à la circulation et une gêne importante pour les commerces locaux", explique le préfet de Haute Saône Ziad Khoury. Jusqu'ici le mouvement des gilets jaunes en Haute Saône s'est déroulé sans incidents majeurs, mais le préfet craint que le situation ne se dégrade avec le temps qui passe. "On voit apparaître un public plus composite, avec parfois des phénomènes d'alcoolisation, des marginaux, des lieux de vie et des baraquements qui s'installent, qui deviennent un spectacle délétère", affirme le préfet.

Manifester oui, mais dans la légalité

Ces arrêtés ne sont pas une atteinte au droit de manifester affirme Ziad Khoury, "mais la volonté d'éviter que ne se perpétuent, sur des sites qui sont devenus des sites de routine, des phénomènes d'occupation sur une durée indéterminée".

Ceux qui resteraient sur ces rond-points s'exposeraient à des sanctions" - le préfet de haute Saône

Les manifestants qui braveraient ces interdictions encourent des sanctions judiciaires allant jusqu'à 6 mois de prison et 7500 euros d'amende. Contrairement aux cas des manifestations non déclarées qui nécessitent un ordre de dispersion et des sommations pour interpeller les participants, les arrêtés pris en Haute Saône permettent aux forces de l'ordre d'interpeller toutes les personnes se présentant sur les lieux dès qu'elles font mine de se rassembler.