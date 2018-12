Gilets Jaunes : le Préfet de la Mayenne invité de France Bleu ce samedi à 8h15 pour lancer un appel au calme

Laval, France

Les gilets jaunes mayennais veulent manifester dans le calme à Laval. Un rassemblement et une marche sont prévus ce samedi dans le centre-ville en même temps que la Marche pour le Climat, en même temps que les animations du Téléthon.

10h30 : marche en direction du square de Boston. 11h : départ en direction de la gare par le pont de l'Europe et la rue Crossardière avant une pause déjeuner. 13h20 : reprise de la marche en direction du centre-ville par la rue Magenta, quai Beatrix de Gâvres, pont Aristide Briant, quai Gambetta et arrivée au square de Boston vers 14h où se fera la dispersion.

Un arrêté pour interdire la consommation d'alcool et la vente d'artifices

La Préfecture de la Mayenne interdit, à partir de ce vendredi 18 heures et jusqu'à lundi 9 heures, la détention et la consommation d'alcool sur la voie publique. Interdiction de vendre ou d'utiliser d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques. La distribution et l'achat de carburants, dans tout récipient transportable comme un bidon, est également interdit.

Des mesures qui concernent tout le département.

Ce samedi, à 8h15, le Préfet Frédéric Veaux sera l'invité de France Bleu Mayenne.