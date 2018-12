Gilets jaunes : le préfet de la Somme interdit les manifestations jusqu'à mercredi à Amiens

Après les violences de samedi dernier à Amiens, le préfet de la Somme prend plusieurs mesures de police administrative à commencer par l'interdiction des manifestations et des attroupements.

La préfecture veut éviter les dégradations et les violences lors de la dernière manifestation des gilets jaunes à Amiens

Amiens - France

Alors qu'un appel à manifester ce samedi après-midi à Amiens circule sur Facebook et pour éviter les violences de la semaine dernière, le préfet de la Somme, Philippe de Mester prend plusieurs mesures de police administrative à commencer par l'interdiction des manifestations et des attroupements.

Ainsi sont interdits :

- A compter du vendredi 28 décembre 2018 à 20 heures jusqu’au mercredi 2 janvier 2019 à 8 heures, tout type de manifestation et d’attroupement sur la voie publique aux abords et en centre ville d’Amiens, incluant les parkings de la Hotoie et du Cirque Jules Verne (voir plan en pièce jointe) ;

- A compter du vendredi 28 décembre 2018 à 17 heures jusqu’au 2 janvier 2019 à 8 heures, la vente à emporter, la détention et la consommation sur la voie publique de boissons alcoolisées du 3ème au 5ème groupes

- A compter du vendredi 28 décembre 2018 à 17 heures jusqu’au mercredi 2 janvier 2019 à 20h00, la vente, l’achat, la distribution et le transport de carburants et d’acide chlorhydrique dans tout récipient transportable, sauf nécessité justifiée par le client

- A compter du vendredi 28 décembre 2018 à 17 heures jusqu’au mercredi 2 janvier 2019 à 20 heures, la vente, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissements des groupes F2 à F4 ou C2 à C4

- A compter du vendredi 28 décembre 2018 à 20 heures jusqu’au mardi 2 janvier 2019 à 8 heures, le port et le transport d’équipements individuels de protection des voies respiratoires