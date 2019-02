Acte 14 des "gilets jaunes" : le préfet de Meurthe-et-Moselle interdit les manifestations dans les zones commerciales

A la veille de l'acte 14 des "gilets jaunes" ce samedi 16 février, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé d'interdire par arrêté les manifestations dans plusieurs zones commerciales du département et en centre-ville de Nancy.

Meurthe-et-Moselle, France

Après trois mois de mobilisation, les "gilets jaunes" comptent se rassembler pour un quatorzième samedi d'affilée le 16 février en Lorraine. Certains appellent à investir à nouveau sur les ronds-points.

Le préfet de Meurthe-et-Moselle Eric Freysselinard a décidé d'interdire par arrêté toute manifestation dans plusieurs zones commerciales et en centre-ville de Nancy :

Zone commerciale de la Porte Verte à Essey-lès-Nancy

Zone commerciale Frocourt de Heillecourt

Zone commerciale de Frouard

Lieu-dit Chaufontaine à Lunéville

Zone commerciale de Dommartin-lès-Toul

Centre-ville de Nancy

Une seule manifestation a été déclarée et sera autorisée en Meurthe-et-Moselle : à Toul pour une opération "barbecue géant" indique le préfet. Pour ceux qui décideraient d'organiser un rassemblement malgré l'interdiction, ils risquent jusqu'à six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende.

Depuis le début du mouvement, 170 personnes ont été interpellées en Meurthe-et-Moselle selon la préfecture.