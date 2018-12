Gilets jaunes : le préfet du Gard interdit une manifestation non déclarée au Km Delta à Nîmes

Nîmes, France

La manifestation était annoncée sur les réseaux sociaux. Les gilets jaunes étaient invités à se retrouver ce samedi matin au centre routier et au rond-point du Km Delta à Nîmes. Le préfet du Gard a décidé d'interdire ce rassemblement de 7h du matin jusqu'à 24h. Une interdiction qui concerne le parking du Km Delta, le rond-point du même nom et l'accès à l'échangeur autoroutier de Nîmes-Ouest. Le représentant de l'Etat invoque les départs en vacances qui vont entraîner une forte fréquentation des axes de circulation (RN et boulevard périphérique) et de l'autoroute A9 en particulier.

" Une manifestation à cet endroit ne peut-être envisagée dans ces conditions, pour la sécurité de tous" , écrit-il dans un communiqué publié ce vendredi soir. Le 15 décembre, les gendarmes mobiles ont dû faire usage de la force pour évacuer les manifestants dont certains s'étaient introduits sur l'A9.

Le non-respect de cette interdiction est passible de 6 mois de prison et de 7500 euros d'amende.